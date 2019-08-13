Владимир Путин посетил балет "Спартак" и пообщался с юными балеринами

Президент России Владимир Путин посетил открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Как передает телеканал "Россия 24", глава государства приехал на показ сюиты из балета "Спартак".

Спектакль проходил под открытым небом на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звезды мирового балета. В том числе знаменитый танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин, который в 2018 году получил российское гражданство.

Также президент пообщался с девочками, которые прошли отбор в балетную школу. Дети попросили у Путина автографы на память.

На прощание глава государства пожал руку одному из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.

Балет композитора Арама Хачатуряна впервые был поставлен известными мастерами — хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе — на сцене Большого театра в 1986 году. В данное время существует более 20 различных версий постановки этого знаменитого балета.