Киевское "Динамо" выбыло из Лиги чемпионов

В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Встреча завершилась вничью 3:3. В следующий раунд вышел клуб из Бельгии, победивший в первой встрече.

В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Брюгге". "Динамо" нужно было забивать, и самый титулованный клуб СССР добился успеха уже на 6 минуте. Гол на счету Виталия Буяльского. Но провести второй мяч хозяевам долго не удавалось. Более того, незадолго до перерыва защитник гостей Симон Дели после розыгрыша углового восстановил равновесие.

В начале второго тайма динамовцы вышли вперед после точного удара Владимира Шепелева. Киевлянам нужен был третий гол. Но им снова не везло при завершении атак. А на 89 минуте "Брюгге" отыгрался после гола Руда Вормера. Однако Брендон Мехеле поразил собственные ворота, сделав подарок "Динамо". Киевляне пошли всей командой забивать такой нужный четвертый гол и пропустили сами. Отличился вышедший на замену Лоис Оленда. Ничья 3:3 устроила "Брюгге", а киевскому "Динамо" предстоит отправиться в Лигу Европы.