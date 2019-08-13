"Аякс" одолел ПАОК в Лиге чемпионов

Голландский "Аякс" пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Это стало известно после победы амстердамцев над греческим ПАОКом с результатом 3:2. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

В начале встречи "Аякс" допускал грубые ошибки в обороне. Одной из них воспользовался на 23 минуте голландский легионер ПАОКа, бывший нападающий "Фейеноорда" Диего Бисесвар. Через 8 минут "Аякс" мог отыграться, но его капитан Душан Тадич не реализовал пенальти. Его удар парировал вратарь чемпионов Греции Александрос Пасхалакис. Но еще до перерыва в ворота ПАОКа был назначен еще один 11-метровый. Снова к точке подошел Тадич. На этот раз сербский легионер был точен. НА перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме амстердамцы обрушили на ворота Пасхалакиса шквал атак, но греческий вратарь отбивал удар за ударом. И все же на 79 минуте он был вынужден капитулировать после удара Николаса Тальяфико. Вскоре в ворота ПАОКа был назначен третий пенальти. Опять бил Душан Тадич. Капитан аяксидов увеличил преимущество своей команды. Но перед самым финальным свистком Диего Бисесвар забил свой второй мяч и сократил отставание в счете.

"Аякс" одержал нелегкую победу со счетом 3:2 и поборется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОКу придется играть в Лиге Европы.

Зато пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов греческий "Олимпиаком", обыгравший в Пирее турецкий "Башакшехир" 2:0. Отличились Рубен Семеду и бывший московский динамовец Матье Вальбуэна. В первой встрече также победил греческий клуб 1:0.