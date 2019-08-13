Власти Праги убрали мемориальную доску памяти воинов-освободителей

Посольство России в Чехии возмущено решением властей Праги не возвращать на место мемориальную доску в память об освобождении города советскими войсками. Официальное заявление по этому поводу опубликовано в фейсбуке диппредставительства.

Табличка находилась на Староместской ратуше, сообщает телеканал "Россия 24". Ее сняли в позапрошлом году для реконструкции старинного здания и обещали повесить обратно, однако этого не произошло.

В российском посольстве заявили, что это оскорбляет память тех, кто сражался против гитлеровских нацистов. И призвали пражские власти "не совершать недальновидного поступка и вернуть мемориальную доску на изначальное место".