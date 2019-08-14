В аэропорту Гонконга наводят порядок

Большинство протестующих и полицейских покинули здание оккупированного аэропорта в Гонконге, сообщает "Ассошиэйтед пресс". Демонстрации привели к отмене всех рейсов второй день подряд. Участники акции протеста долго оказывали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских разные предметы и соорудили баррикаду из багажных тележек. Одному из прибывших в терминал водителю попросту разбили машину.

Официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности. А репортёр издание "Глобал Таймс" и вовсе подвергся нападению. Правда, в Китае он стал новым героем. В тот момент, как его захватили протестующие, он начал говорить о своей поддержке полиции. Ролик набрал десятки тысяч лайков, отмечает телеканал "Россия 24".

Массовые акции в Гонконге начались в июне – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Власти от этого шага отказались, однако это не остановило протестующих: теперь они требуют расследования случаев полицейского насилия, а также отставки главы администрации Гонконга.