В Санкт-Петербурге прошли дебаты кандидатов в губернаторы

Кандидаты в губернаторы Петербурга впервые встретились на дебатах. Темой дискуссии стал бюджет города. В дебатах приняли участие все четыре претендента. Они представляют КПРФ, "Справедливую Россию" и "Гражданскую платформу", а четвёртый кандидат — временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов — идёт самовыдвиженцем.

В ходе дебатов он напомнил о планах увеличить казну Петербурга до триллиона рублей. И представил программу развития из тысячи страниц — она должна сделать город комфортным, социальным и открытым. Беглов также заявил, что его партия — это горожане. Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября, напоминает телеканал "Россия 24".