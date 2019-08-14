В Приэльбрусье спасли ребенка, попавшего под камнепад

Сотрудники МЧС эвакуировали 9-летнего мальчика, попавшего под камнепад у водопада Терскол — неподалеку от горы Эльбрус. У пострадавшего — травмы средней тяжести, его передали медикам.

Ранее трех альпинистов вывезли на вертолете со склонов Эльбруса. У одного — гражданина Австралии — произошел отек легких, другой — житель Пермского края — сорвался со скалы и травмировал голову. Кроме того, спортсменка из Подмосковья повредила ногу.

Сейчас идет сезон восхождений, отмечает телеканал "Россия 24". На высочайшую гору Европы поднимается до 250 человек в день.