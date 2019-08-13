"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

Бронзовый призер Российской премьер-лиги "Краснодар" продолжит борьбу в четвертом раунде Лиги чемпионов. Краснодарцы со счетом 3:2 обыграли в гостях "Порту". Первая встреча закончилась победой португальского клуба.

Матч начался очень успешно для "Краснодара". Уже на третьей минуте мяч после розыгрыша углового отскочил к Тони Вильене, и тот нанес точный удар по воротам "драконов". На 12 минуте Магомед-Шапи Сулемйанов развил успех, а на 34 минуте он же ударом с 25 метров довел преимущество российского клуба до трех мячей.

Но впереди еще оставался целый тайм. И "Порту" бросил все силы для спасения. На 57 минуте бывший спартаковец Зе Луиш головой отыграл один мяч. А на 76 минуте Луис Диас ударом с 22 метров отправил второй мяч в ворота Матвея Сафонова.

Больше пропускать краснодарцам было нельзя. Ничья 3:3 устраивала португальскую команду. И российский коллектив удержал победный счет 3:2. "Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.