Следствие разбирается с проблемами детского автобуса из Челябинска
Слишком долгим оказался путь домой для группы школьников из Челябинска. Они возвращались с отдыха в Крыму на микроавтобусе, который на территории Саратовской области остановили. Так полиция отреагировала на тревожные сообщения от родителей. Те заявили, что детей перевозят, не соблюдая правила безопасности. Сейчас следователи разбираются в деталях.
Фотографии школьников, которые лежат на полу автобусе, по интернету разлетелись моментально. Скорости перепоста способствовала подпись: "В группе 17 ребят, и все они теснились в маршрутном такси без еды и остановок". Так ситуацию описывала мама одной из девочек, которая сопровождала ребят в поездке. Тем временем, в Челябинске остальные матери стали бить тревогу: обратились в приемную губернатора, в МЧС и ГИБДД. От сотрудников Госавтоинспекции инициативные женщины добились того, чтобы придать ситуации федеральный масштаб. По просьбе уральских коллег саратовские сотрудники ГИБДД задержали автобус.
"Само транспортное средство не предназначено для перевозки пассажиров на междугородних маршрутах. На микроавтобусе отсутствовал тахограф, ремни безопасности, опознавательные знаки "дети", а также проблесковый маячок оранжевого цвета", — заявила Анастасия Захарова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области.
Ситуацией заинтересовался и следственный комитет, его сотрудники уже начали проверку. На время поиска нового автобуса группу направили в один из саратовских летних лагерей.
"Дети без теплых вещей, там очень холодно, дети заболевают, мама с родительского комитета, которая находилась с детьми, ее вчера увозили на скорой с давлением и сердцем", — сообщила Галина Шеина, мама участника поездки.
К тому же, матерей возмутило то, что власти недостаточно быстро отреагировали на историю. В областном правительстве парируют: уполномоченный по правам ребенка и другие чиновники сразу же стали искать новый автобус.
"Мы находились в контакте с органами власти Саратовской области, мы находились в контакте с руководителем этой группы и контролировали ситуацию. Более того, первоначально он пытался нас ввести в заблуждение и вывезти детей поездом", — отметила Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.
Совсем по-другому историю рассказывают дети, застрявшие под Саратовом. Просятся домой, и считают себя заложниками той самой женщины, которая раздула скандал.
По словам родителей, в Крыму их детям обещали интересную программу отдыха и разнообразное питание. Но якобы все развлечения ограничивались утренней зарядкой, а кормили ребят только кашей и консервами. Но видеоотчеты, которые ребята выкладывали в интернет, говорят о том, что дети на море не скучали, ездили в Севастополь на парад по случаю дня ВМФ. Здесь же – радостные фото из столовой. Не подтверждают дети и рассказы о том, что водитель вез их без остановок.
"Мы останавливались, как положено, каждые 3-4 часа. И если дети хотели в туалет, просто останавливали машину, и они шли делать свои дела. Останавливались в кафешках, кушали, отдыхали", — говорит Кирилл Артемьев.
Организатор поездки признает: группу действительно обещали вывезти на большом автобусе, но перевозчик в последний момент предоставить его не смог. Тогда уральскую группу из 42 человек разделили и повезли на микроавтобусах немецкого производства. Часть отдыхавших, к слову, уже в Челябинске. А вот во второй машине дети пачкали салон, а защищавшая их мама якобы пошла на конфликт с водителем.
"На одной из остановок одна из мам попросила детей лечь на пол и сфотографироваться. Дети давали показания в СК такие, что попросила сфотографироваться. И отправила фотографию, выложила в сеть с подписью – вот так везут ваших детей", — рассказывает Андрей Муравьев, организатор поездки.
Против водителя злополучного микроавтобуса уже открыли административное дело. Но автор скандальных фотографий настаивает, что с историей надо разбираться серьезнее.
"Некоторые дети ехали и падали просто. У меня один мальчик при торможении улетел в поручень, шеей ударился. Я вообще боялась, в каком состоянии я довезу детей до родителей, что я им скажу", — говорит Анастасия Баканова, участница поездки.
Новый автобус для задержавшейся под Саратовом уральской группы уже найден. В Челябинск он должен приехать к концу дня в среду. Если, конечно, по дороге не возникнет новый форс-мажор.
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