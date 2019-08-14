Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 августа 201900:35 Елизавета Храмцова

Следствие разбирается с проблемами детского автобуса из Челябинска

Следствие разбирается с проблемами детского автобуса из Челябинска

Слишком долгим оказался путь домой для группы школьников из Челябинска. Они возвращались с отдыха в Крыму на микроавтобусе, который на территории Саратовской области остановили. Так полиция отреагировала на тревожные сообщения от родителей. Те заявили, что детей перевозят, не соблюдая правила безопасности. Сейчас следователи разбираются в деталях.

Фотографии школьников, которые лежат на полу автобусе, по интернету разлетелись моментально. Скорости перепоста способствовала подпись: "В группе 17 ребят, и все они теснились в маршрутном такси без еды и остановок". Так ситуацию описывала мама одной из девочек, которая сопровождала ребят в поездке. Тем временем, в Челябинске остальные матери стали бить тревогу: обратились в приемную губернатора, в МЧС и ГИБДД. От сотрудников Госавтоинспекции инициативные женщины добились того, чтобы придать ситуации федеральный масштаб. По просьбе уральских коллег саратовские сотрудники ГИБДД задержали автобус.

"Само транспортное средство не предназначено для перевозки пассажиров на междугородних маршрутах. На микроавтобусе отсутствовал тахограф, ремни безопасности, опознавательные знаки "дети", а также проблесковый маячок оранжевого цвета", — заявила Анастасия Захарова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области.

Ситуацией заинтересовался и следственный комитет, его сотрудники уже начали проверку. На время поиска нового автобуса группу направили в один из саратовских летних лагерей.

"Дети без теплых вещей, там очень холодно, дети заболевают, мама с родительского комитета, которая находилась с детьми, ее вчера увозили на скорой с давлением и сердцем", — сообщила Галина Шеина, мама участника поездки.

К тому же, матерей возмутило то, что власти недостаточно быстро отреагировали на историю. В областном правительстве парируют: уполномоченный по правам ребенка и другие чиновники сразу же стали искать новый автобус.

"Мы находились в контакте с органами власти Саратовской области, мы находились в контакте с руководителем этой группы и контролировали ситуацию. Более того, первоначально он пытался нас ввести в заблуждение и вывезти детей поездом", — отметила Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Совсем по-другому историю рассказывают дети, застрявшие под Саратовом. Просятся домой, и считают себя заложниками той самой женщины, которая раздула скандал.

По словам родителей, в Крыму их детям обещали интересную программу отдыха и разнообразное питание. Но якобы все развлечения ограничивались утренней зарядкой, а кормили ребят только кашей и консервами. Но видеоотчеты, которые ребята выкладывали в интернет, говорят о том, что дети на море не скучали, ездили в Севастополь на парад по случаю дня ВМФ. Здесь же – радостные фото из столовой. Не подтверждают дети и рассказы о том, что водитель вез их без остановок.

"Мы останавливались, как положено, каждые 3-4 часа. И если дети хотели в туалет, просто останавливали машину, и они шли делать свои дела. Останавливались в кафешках, кушали, отдыхали", — говорит Кирилл Артемьев.

Организатор поездки признает: группу действительно обещали вывезти на большом автобусе, но перевозчик в последний момент предоставить его не смог. Тогда уральскую группу из 42 человек разделили и повезли на микроавтобусах немецкого производства. Часть отдыхавших, к слову, уже в Челябинске. А вот во второй машине дети пачкали салон, а защищавшая их мама якобы пошла на конфликт с водителем.

"На одной из остановок одна из мам попросила детей лечь на пол и сфотографироваться. Дети давали показания в СК такие, что попросила сфотографироваться. И отправила фотографию, выложила в сеть с подписью – вот так везут ваших детей", — рассказывает Андрей Муравьев, организатор поездки.

Против водителя злополучного микроавтобуса уже открыли административное дело. Но автор скандальных фотографий настаивает, что с историей надо разбираться серьезнее.

"Некоторые дети ехали и падали просто. У меня один мальчик при торможении улетел в поручень, шеей ударился. Я вообще боялась, в каком состоянии я довезу детей до родителей, что я им скажу", — говорит Анастасия Баканова, участница поездки.

Новый автобус для задержавшейся под Саратовом уральской группы уже найден. В Челябинск он должен приехать к концу дня в среду. Если, конечно, по дороге не возникнет новый форс-мажор.

Сейчас

23:45

Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский

21:55

Строители пообещали Путину открыть "Тавриду" в 2020 году

19:25

Россия высылает украинского дипломата

18:35

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

17:21

США отложили введение пошлин на китайские товары

16:20

Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

15:43

На юго-востоке Москвы обнаружили три снаряда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Строители пообещали Путину открыть "Тавриду" в 2020 году

Строители пообещали Путину открыть "Тавриду" в 2020 году

2 часа назад
В НАТО заявляют, что не знали, к чьему самолету приближались

В НАТО заявляют, что не знали, к чьему самолету приближались

3 часа назад
Меркель расказала, когда уйдет из политики

Меркель расказала, когда уйдет из политики

2 часа назад
В аэропорту Гонконга наводят порядок

В аэропорту Гонконга наводят порядок

25 минут назад
Вячеслав Володин: за решением Зеленского стоит Госдеп США

Вячеслав Володин: за решением Зеленского стоит Госдеп США

58 минут назад
Владимир Путин посетил балет "Спартак" и пообщался с юными балеринами

Владимир Путин посетил балет "Спартак" и пообщался с юными балеринами

2 часа назад
Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

5 часов назад
Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

5 часов назад
США отложили введение пошлин на китайские товары

США отложили введение пошлин на китайские товары

7 часов назад
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

49 минут назад
В Крыму обнаружены останки вымершего кита возрастом 10 миллионов лет

В Крыму обнаружены останки вымершего кита возрастом 10 миллионов лет

3 часа назад
Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

6 часов назад
Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский

Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский

1 час назад
Экзоскелет для невесомости: российские ученые побороли гравитацию

Экзоскелет для невесомости: российские ученые побороли гравитацию

3 часа назад
Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

3 часа назад
Кризис в Италии: премьером может стать борец с мигрантами Сальвини

Кризис в Италии: премьером может стать борец с мигрантами Сальвини

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Власти Праги убрали мемориальную доску памяти воинов-освободителей

Власти Праги убрали мемориальную доску памяти воинов-освободителей

56 минут назад
Видео "блокадницы" Бузовой вызвало возмущение соцсетей

Видео "блокадницы" Бузовой вызвало возмущение соцсетей

2 часа назад
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире

Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире

2 часа назад
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

3 часа назад
Новый способ воровства с банковских карт: что придумали "продвинутые" мошенники

Новый способ воровства с банковских карт: что придумали "продвинутые" мошенники

3 часа назад
Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

4 часа назад
Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

5 часов назад
Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

6 часов назад
Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

6 часов назад
Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

7 часов назад
Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

8 часов назад
"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

8 часов назад
В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше)

В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше)

8 часов назад
Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

8 часов назад
Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

8 часов назад
В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

8 часов назад
Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

9 часов назад
Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

9 часов назад
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

9 часов назад
Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

10 часов назад
Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

11 часов назад
Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

11 часов назад
В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

12 часов назад
ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

12 часов назад
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

12 часов назад
Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

13 часов назад
Самые известные мультгерои-левши

Самые известные мультгерои-левши

13 часов назад
Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

13 часов назад
Анастасия Заворотнюк останется на Родине

Анастасия Заворотнюк останется на Родине

14 часов назад
Россияне назвали самые тусовочные города

Россияне назвали самые тусовочные города

14 часов назад
Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

14 часов назад
Названы самые востребованные в России профессии

Названы самые востребованные в России профессии

18 часов назад