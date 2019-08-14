Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В связи приближением тайфуна "Кроса" к страдающей от длительного периода сильных дождей территории Приморского края местный гидрометцентр объявил на 16- 17 августа штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ночью 16 августа на большей территории Приморья ожидаются сильные дожди. Вследствие того, что в крае уже вторую неделю продолжается выпадение сильных дождей, на реках формируются локальные резкие подъемы уровней воды, напоминает ТАСС. В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках создается угроза формирования большого наводнения с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности и хозяйственных объектов.