На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Экстренные службы Греции эвакуировали около 500 жителей острова Эвбея из-за лесных пожаров. Справиться с огнём собственными силами греческим спасателям не удаётся. Па призыв помочь откликнулись Италия и Хорватия, которые направили на борьбу с природным катаклизмом специально оборудованные самолёты.

Работу пожарных осложняет 40-градусная жара и сильный ветер. В общей сложности за минувший месяц власти Греции зафиксировали свыше 1300 возгораний, сообщает телеканал "Россия 24".