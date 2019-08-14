Жители Перу спасли выброшенного на берег кита

Млекопитающее оказалось на отмели во время прилива, и когда вода ушла, застряло на берегу. Спасением руководили биологи из морского института. Потребовалось 11 человек — они подтолкнули кита, и тот смог вернуться в море.

По оценкам ученых, животное весило больше шести тонн, сообщает телеканал "Россия 24". Специалисты уже обратились к жителям прибрежных населенных пунктов — и просят не спасать китов самостоятельно, потому что неосторожные действия могут привести к смертельным травмам.