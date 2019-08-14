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14 августа 201906:15

Автовладельцы смогут предъявлять полис ОСАГО на экране смартфона

Автовладельцы смогут предъявлять полис ОСАГО на экране смартфона

Российским водителям хотят разрешить предъявлять полис ОСАГО в электронном виде — эта норма содержится в проекте постановления правительства. Поправки к правилам дорожного движения разработали в МВД. Они касаются перечня документов, которые нужно показывать сотрудникам ДПС при проверке.

Если водитель оформил договор ОСАГО в электронном виде, то он получит право показать либо его копию в бумажном виде, либо сам документ на экране любого, подходящего для этого носителя. Сотрудник ГИБДД, в свою очередь, сможет проверить заключение договора через автоматизированную информационную систему, сообщает телеканал "Россия 24".

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