В Омской области ищут потерявшегося в лесу ребенка

В минувший вторник, 13 августа, вечером в Большереченском районе Омской области потерялся в лесу трехлетний ребенок. Поиски пропавшего мальчика ведут сотрудники полиции и волонтеры общей численностью около 400 человек.

Лесной массив, в котором ведется поиск, условно разбит на квадраты, которые прочесывают правоохранители, местные жители и приехавшие из разных районов области добровольцы, передает ТАСС. Также в поисковых работах задействован вертолет.