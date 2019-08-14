Госдума предлагает отправить на "пенсию" старые автомобили

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использование транспортных средств, чей срок достиг предельной отметки эксплуатации. Соответствующие рекомендации уже направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители, в свою очередь, данную инициативу поддержали.

Причиной такого решения стали экологические проблемы автотранспорта, которые обсуждались в Госдуме еще в июне. Парламентарии по итогам обсуждений подготовили рекомендации, сообщает "Коммерсант".

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила соответствующее письмо в различные министерства и ведомства. Отмечается, что пока нет уточнений о том, о каких автомобилях идет речь и какие санкции к ним будут применяться, но речь идет о транспортных средствах, достигших предельных сроков эксплуатации.

В Минтрансе сообщили, что предложения от комитета уже получены и прорабатываются. В ведомстве отметили, что вывод старой техники из оборота должен осуществляться благодаря применению мер экономического, технического, организационного регулирования. Также автовладельцы должны получать стимул к приобретению нового, экологического чистого передвижного средства.