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14 августа 201909:44

Сулейманов: передаю привет тем, кто считал "Порту" приговором для "Краснодара"

Максим Романов/ТАСС

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своего клуба над португальским "Порту" в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов (3:2).

"Хочу передать привет всем тем людям, которые писали, что "Порту" для нас — это привогор, — приводит слова Сулейманова Спорт24.Ru. — Зачем же нам тогда выходить на поле? Надо просто верить в себя и стараться".

"Получилась нервная концовка — "Порту" отыграл два мяча. Но спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдём и в следующий раунд Лиги чемпионов".

Напомним, что "Краснодар" вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей между командами была зафиксирована ничья, но за счёт большего количества забитых мячей в гостях дальше пошёл российский клуб. Теперь за выход в групповой этап турнира "быкам" предстоит провести два матча против греческого "Олимпиакоса".

Матчи состоятся 20 и 27 августа.

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