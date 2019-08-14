Ожирение, фобии и неврозы: врачи рассказали о последствиях сокращения рабочей недели
Врачи дали оценку возможному введению четырехдневной рабочей недели. По мнению экспертов, такая система в целом не скажется положительно на здоровье россиян.
Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при условии сохранения прежней оплаты труда. Свои предложения она уже направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Впервые о подобном нововведении заявил в июне 2019 года премьер Дмитрий Медведев.
Врачи рассказали, как четырехдневная рабочая неделя может отразиться на здоровье россиян, сообщает РИА Новости. По мнению врача-терапевта Елены Тихомировой, люди в очень редких случаях начинают заниматься саморазвитием, если у них появляется свободное время. "Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью", — отметила эксперт. Такой образ жизни, по ее словам, может привести к увеличению количества людей с ожирением.
Также Елена Тихомирова предположила, что, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и вдруг она станет на один выходной больше, это может привести к увеличению страхов, фобий, неврозов, поскольку он будет думать, что что-то идет не так и ожидать подвоха.
Врач-терапевт отметила, что четырехдневная неделя никак не отразится на снижении эпидемии гриппа, поскольку им могут заразиться не только в больших организациях, но также и в общественном транспорте. "Если человек не работает, он все равно куда-то выходит", — подчеркнула Тихомирова.
Свое мнение по поводу четырехдневной недели также высказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин. Он отметил, что пока нельзя однозначно сказать, как подобное введение отразится на психике человека. Например, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным трудом, могут быть рады такой системе, но те, кто занимается тяжелым физическим трудом, могут столкнуться с недовольством, поскольку их зарплата зависит не от качества, а от количества выполненной работы.
Также Пережогин прокомментировал, как сокращение рабочей недели может сказаться на семейных отношениях. По его мнению, положительное влияние будет лишь в том случае, если взаимоотношения и до этого были хорошими. Пережогин отметил, что дополнительный выходной день — это повод для любящих людей провести его вместе, сходить куда-то. В том случае, если отношения плохие, это сулит появление лишнего дня для раздражения.
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