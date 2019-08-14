Касаткина обыграла Стрыцову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно решила задачу по выходу во второй круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в американском Цинциннати. В матче первого круга женской сетки соревнований она обыграла чешку Барбору Стрыцову.

Касаткина, являющаяся первой ракеткой России, одержала непростую победу над своей соперницей. 22-летняя уроженка Тольятти выиграла матч в двух сетах – 6:4, 7:6 (11:9), но для этого ей понадобилось провести на корте два часа и девять минут.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в своем стартовом матче взяла верх над испанкой Гарбинье Мугурусой (6:7, 7:6, 6:4). Поединок между Касаткиной и Киз состоится 14 августа.