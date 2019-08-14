В Челябинск залетел воробей-альбинос. Редкую птичку случайно засняли во дворе своего дома жители Ленинского района города. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

По мнению специалистов, воробей с белым оперением – редчайшее в природе явление. На самом деле такие особи появляются в результате генетических мутаций. Белый цвет перьев объясняется отсутствием в них меламина.

К сожалению, такие птицы не живут долго. Как говорят зоологи, причина кроется как раз в генетической мутации. Кроме того, необычный окрас делает птиц более заметными для хищников. Поэтому пернатые альбиносы живут очень скрытно. Они плохо видят, редко заводят потомство — собратья сторонятся необычно выглядящих особей.

Известно, что белые воробьи встречались в последнее время в Австралии, а также Украине и Беларуси. Ну, а в национальном парке "Зюраткуль" обитает дрозд-альбинос. Что касается людей-альбиносов, один необычный младенец рождается примерно на двадцать тысяч новорожденных. Преимущественно альбиносы появляются на свет в Африке и Танзании.