Карякин обыграл Карлсена на турнире по блицу в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе стартовал первый день шахматных соревнований по блицу серии Grand Chess Tour. Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над действующим чемпионом мира – норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин играл белыми фигурами.

Также Карякин белыми добился побед над представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым, американцами Фабиано Каруаной и Леньером Домингесом, черными завершил ничьей партии с французом Максимом Вашье-Лагравом, армянином Левоном Ароняном и китайцем Дин Лижэнем. Также черными Карякин проиграл венгру Рихарду Раппорту и китайцу Юю Янъи.

Турнир завершится 14 августа.

Отметим, что ранее Карякин также нанес поражение Магнусену на турнире по рапиду.