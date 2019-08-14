"Квартал 95" назначил штатного двойника Зеленскому

Юмористическая студия "Квартал 95" впервые спародировала одного из своих создателей, который ныне является президентом Украины, передает телеканал "Россия 24". В роли Владимира Зеленского выступил актер Юрий Великий, причем, как ранее сообщали украинские СМИ, в этом качестве его утвердили на постоянной основе.

Видео концерта в Одессе опубликовано в соцсетях. Началась сценка с видеоклипа, посвященного отношениям Зеленского с главой президентского офиса Андреем Богданом. Авторы музыкального произведения назвали его "Эдуардом-Константином" и пошутили о том, что он является единственным украинцем, которому дозволено смотреть главе государства в ухо. Кроме того, артисты показали пародию на спортивную жизнь Зеленского.

Еще в трех артистах, которые вышли на сцену, зрители без труда узнали Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталия Кличко.