14 августа 201910:20
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего
В Комсомольске-на-Амуре медведь на местном кладбище разрыл могилу, из которой утащил тело покойника. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.
Представитель полиции рассказал ТАСС, что в дежурную часть поступило сообщение о вскрытом захоронении на территории кладбища. По предварительным данным, это сделал медведь — он раскопал могилу и вытащил оттуда тело.
На место происшествия отправились кинолог и охотовед. Отмечается, что самого медведя застрелили, но тело умершего так и не нашли — его поиски продолжаются.
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