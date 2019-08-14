В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего

В Комсомольске-на-Амуре медведь на местном кладбище разрыл могилу, из которой утащил тело покойника. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Представитель полиции рассказал ТАСС, что в дежурную часть поступило сообщение о вскрытом захоронении на территории кладбища. По предварительным данным, это сделал медведь — он раскопал могилу и вытащил оттуда тело.

На место происшествия отправились кинолог и охотовед. Отмечается, что самого медведя застрелили, но тело умершего так и не нашли — его поиски продолжаются.