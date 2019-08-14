Прохоров может выручить рекордную сумму за продажу "Бруклина"

Российский бизнесмен Михаил Прохоров может продать контрольный пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс", владельцем которого он и является. За 51 процент акций клуба россиянин сможет выручить 1,35 миллиарда долларов.

Выкупить долю у Прохорова и стать единоличным владельцем "Бруклина" намерен соучредитель китайской интернет-кампании Alibaba Group Джозеф Цай, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на The New York Post. Ранее он уже выкупил у российского предпринимателя 49 процентов акций клуба из НБА на сумму один миллиард долларов.

Таким образом, общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов, что станет рекордом для покупки спортивного клуба Северной Америки. На данный момент рекорд удерживает баскетбольный "Хьюстон Рокетс" и клуб по американскому футболу "Каролина Пэнтерз". Оба были приобретены за 2,2 миллиарда долларов.