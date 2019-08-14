Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет

Умение выбрать хорошее вино — это искусство. Однако у всякого искусства есть свои законы. И эксперты Роскачества решили их рассекретить. Специально для вас они дали несколько советов, которые помогут определить качество вина на глаз и избежать выброса денег на ветер при покупке испорченного алкогольного напитка.

При этом требования Роскачества даже жестче, чем то, что допускается за границей. Например, на Западе допускается наличие в бутылках винного камня — кристалликов темно-красного цвета. За российскими пределами даже считается, что они естественны для хорошего красного вина. Российский ГОСТ строг – вино должно быть чистым и прозрачным, без посторонних включений, осадка или хлопьев. Поэтому при покупке вина стоит обратить внимание на его цвет и посторонние включения в бутылке.

Что касается молодого белого вина, то оно должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым. Впрочем, молодое белое вино может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком.

А вот янтарный отлив для сухого вина, каков бы красив он ни был, должен насторожить. Если вино напоминает по цвету нерафинированное подсолнечное масло, то оно уже окислилось и состарилось раньше времени. Покупать его, может быть, и можно, в вот пить его нельзя, предупреждают в Роскачестве.

От вида перейдем к вкусу и запаху. Главный враг белого вина — кислород, отмечают эксперты Роскачества. Он выдает себя вкусом. Его присутствие выдают тона моченого яблока, оттенок старого погреба и подгнившей листвы. Если в аромате вина превалируют уксусные ноты, это говорит о превышении в нем так называемых летучих кислот. Некачественное красное вино вообще может пахнуть, как вареная свекла. Вы когда-нибудь пили вареную свеклу? Тогда, наверное, не стоит и начинать.

Вообще овощные оттенки не свойственны "здоровому" вину. Эксперты Российской системы качества поясняют, что они могут свидетельствовать о нарушениях гигиены на винодельне.

Вино может пахнуть и коркой. Этот запах мокрого картона начисто перебивает утонченный винный аромат. При этом от него не застрахованы даже самые дорогие вина. Всему виной — трихлоранизол. Это вещество появляется на пробочной поверхности. Оно поражает натуральную пробку из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии. И если трихлоранизол испортил пробку, то уж испортить-то вино ему уже ничего не помешает. Напиток, закупоренной пробкой с трихлоранизолом приобретает весьма характерный затхлый запах и привкус плесени.

Теперь подробнее о вкусе. Если при первом глотке вы отмечаете жжение в горле, то это сразу говорит о высоком уровне летучих кислот, избытке защищающего вина от окисления диоксида серы, а также с проблемами с микробиологией напитка. Такое вино лучше не употреблять, советуют специалисты.