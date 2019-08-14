Ярославль готовится к празднованию 1010-летия

Началась подготовка к празднованию 1010-летию Ярославля. Юбилей города будут отмечать в 2020 году, и сегодня мэр провел второе рабочее совещание по подготовке к празднованию.

Как сообщает ГТРК "Ярославия", на совещании обсудили дату проведения праздника — либо май, когда традиционно отмечают День города, либо сентябрь (10 лет назад в это время отмечали 1000-летие Ярославля). Подчеркивалось, что в мае следующего года будет отмечаться ещё одна очень важная дата — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому к окончательному решению пока не пришли.

Глава города Владимир Волков настаивает на том, что обязательно надо спросить мнение жителей. Кроме того, особое внимание мэр обратил на необходимость обновления фасадов зданий, уличного освещения, дворовых и общественных территорий, а также окончательно закрыть вопрос с ямами на дорогах.

О конкретных предложениях по предстоящему празднованию 1010-летия Ярославля будут говорить на следующем совещании.