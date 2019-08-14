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14 августа 201912:20 Максим Опарин

Чудом никто не погиб: в одном из домов бывшего военного городка рухнула крыша

Чудом никто не погиб: в одном из домов бывшего военного городка рухнула крыша

Квартира без крыши: в подмосковном поселке Назарово пенсионерам приходится жить в нечеловеческих условиях. В доме рухнула кровля, чудом никто не погиб. Местная администрация осмотрела развалины и предложила ремонт, но жильцы от него отказались. Почему?

Тот день Татьяна Репало предпочитает вообще не вспоминать. Поставив чайник на плиту, вышла из кухни и через несколько секунд раздался жуткий грохот.

- Наверное, повезло, что я осталась живой.

Потолок рухнул вместе с балками и перекрытиями. Сейчас кухня выглядит как после стихийного бедствия. Поскольку этаж последний, из квартиры можно любоваться крышей дома.

Под завалами осталась посуда, бытовая техника и мебель. По состоянию микроволновой печи можно понять, какой силы был удар.

"К бабушке должны были приехать двое моих детей и двое моих племянников. Несчастья, слава Богу, мы избежали, но что делать с этим теперь, тоже не знаем", — говорит внучка пострадавшей Татьяна Жукова.

Что с этим делать, похоже, не знает никто. После происшествия на место приехали представители управляющей компании. Хозяевам они предложили помощь в уборке и ремонт.

"Мы сразу создали комиссию, сразу оповестили район по данному поводу, предложили вынести все, чтобы не провалилось ничего. Еще отключили свет, чтобы ничего не замкнуло", — рассказывает Нина Малахова, директор УК "Дружба".

Поселок Назарово — это бывшая военная часть. Четыре года назад дома переданы муниципалитету. Всего несколько двухэтажных построек, скорее, напоминающих бараки. Жители уверяют, что потолок мог обвалиться в любой из квартир. Ремонта эти дома не знали со времен постройки — то есть с 50-х годов. Балконы, чтобы не обваливались, просто подпирают деревянными столбами. Люди постоянно жалуются на протечки крыш.

- У нас идет черная плесень, которую мы периодически обрабатываем. У нас падает штукатурка, у нас льется вода из лампочек.

В местной администрации предложили отремонтировать потолок, а на время ремонта переехать в маневренный фонд — это 6-метровая комната в общежитие с общим туалетом и кухней. Две пожилые женщины из трехкомнатной квартиры выезжать в такие условия не хотят.

"Было предложено переехать в маневренный фонд, жители отказались от этого предложения, это было зафиксировано актом", — заявляет Алина Савасина, представитель пресс-службы администрации Пушкинского района.

Татьяна Федотовна с дочерью уверены: дом в принципе не пригоден для проживания, и никакой ремонт тут не поможет. Это же подтвердил независимый эксперт, который осмотрел место ЧП.

"Срок жизни элементов конструкции, которые являются деревянными, ограничен 50-60 годами. Мало того, здесь явно есть момент ускоренного износа за счет того, что было гниение несущих балок", — объясняет Михаил Троицкий, член Палаты судебных экспертов.

Жильцы готовят исковое заявление в суд и намерены добиваться предоставление равнозначного жилья.

Текст: "Вести-Москва"

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