Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

Анна Казючиц, которую телезрители впервые увидели в фильме "Воровка-2. Счастье напрокат", рассказывает, что унаследовала от своего отца – актера Юрия Казючица – все, вплоть до улыбки и отрицательного обаяния.

Он, признается актриса, был для нее не только отец, но и "проводник в жизнь, в профессию".

Папы не стало рано, в 1993 году, когда Анна еще училась в школе, но она уже знала, что пойдет по стопам отца.

Когда ей было 14, Анна уже играла в спектакле "Щелкунчик", причем, на сцене Театра киноактера, где работал когда-то отец, а по окончании школы поехала в Москву и поступила в Щукинское училище, которое окончил и он.

Уже на втором курсе начинающую актрису пригласили в фильм "Воровка-2. Счастье напрокат", который не только дал ей трамплин в профессии и первые собственные деньги, но и свел с мужчиной, который стал ее судьбой.

Его режиссер — Егор Грамматиков – стал мужем Анны. Правда, произошло это только через 15 лет после съемок фильма, хотя злые языки и поговаривали, что Казючиц увела его из семьи – от актрисы Лики Добрянской, на которой Грамматиков был тогда женат.

Анна признается, что режиссер ей нравился как личность, но ни о каком романе с ним не было тогда и речи.

После съемок они с Грамматиковым не виделись. У Анны были отношения с мужчиной, которые доставили ей очень много боли – как моральной, так и физической: он бил актрису. После разрыва с тем мужчиной, признается Анна, она долго была одна.

Когда она вновь встретилась с Грамматиковым на одном из проектов, он уже был разведен с Ликой. Однако тогда Анна еще не знала, что у них есть сын – маленький Илья.

Когда Добрянская умерла от рака, Казючиц стала мальчику мачехой. Причем, довольно быстро Илья стал называет ее мамой. А сейчас Анна с Егором растят не только его, но и еще одного сына – Даню.

Что говорит Анна о насилии в семье и своих чувствах в период отношений с мужчиной, который ее бил? Как относится к тому, что обычно ей достаются роли холодных, своенравных красавиц? Почему Егор не сразу рассказал Анне о сыне Илье, и что изменилось в их жизни после появления Дани?

Когда они официально оформили свои отношения, и что связывает актрису с Владимиром Яглычем?

Гостья программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актриса Анна Казючиц.