Жириновский: на 4-дневную рабочую неделю надо переходить с 1 сентября

Российский политик, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал возможное введение в России четырехдневной рабочей недели. По его словам, это нужно сделать уже с первого сентября.

На своей странице в Instagram Жириновский отметил, что идея о введении четырехдневной рабочей недели впервые была озвучена партией ЛДПР. "На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад", — заявил российский политик.

По мнению Жириновского, сокращенная рабочая неделя положительно скажется на здоровье российских жителей, а также повысит эффективность их труда. Российский политик отметил, что предложение о подобном нововведении у ЛДПР позаимствовали и всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. "Именно наша партия — самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников!", — заявил Владимир Жириновский. В доказательство тому политик прикрепил к посту видео, датированное 10 октября 2014 года, на котором он рассуждает о четырехдневной рабочей неделе.

Владимир Жириновский подчеркнул, что партия поддерживает нововведение уже с первого дня осени. "Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", — резюмировал политик.

Премьер Дмитрий Медведев еще в июне 2019 года заявил о том, что подобные изменения могут затронуть российских работников. С предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю в Министерство труда обратилась Федерация независимых профсоюзов России.

Также подобное нововведение прокомментировали врачи. По их мнению, четырехдневная рабочая неделя может привести к ожирению, появлению фобий и неврозов.