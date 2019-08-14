Бумажные осы превратили машину в огромное гнездо

Оставивший свою машину более чем на 10 лет американский водитель из Южной Луизианы фактически перестал был ее владельцем, поскольку транспортное средство использовали под свои нужды осы. Выселять переоборудовавших салон насекомых мужчина сам не рискнул, поскольку их укусы невероятно болезненны, а после нападения роя и вовсе можно распрощаться с жизнью. За дело взялись приглашенные специалисты-пчеловоды.

Джуд из компании Stinger Creations, на канале которой и были опубликованы ролики, до последнего надеялся, что в стоящем на приколе с середины 2000-х годов Chevrolet Malibu все же обосновались пчелы, но первый же осмотр не оставил никаких сомнений в том, что это бумажные осы. Эти создания сами производят бумагу, выстраивая из нее массивные гнезда, и охотятся на насекомых, в том числе и пчел, которыми выкармливают молодь.

Бел долгих раздумий рой атаковал явившихся их выкуривать специалистов в защитных костюмах, которые посмели вскрыть гнездо, дабы оценить масштаб проблемы. Джуд с напарником специально сняли ролик с головой манекена, дабы дать представление о том, сколь опасны осы для человека.

В конце концов пчеловодам удалось освободить Chevrolet от обиженных захватчиков и полностью срезать гнездо, но после этого автомобиль пришлось едва ли не дезинфицировать — следы яда были повсюду, а часть сидений превратились в труху.