Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, смог отправить в Россию письмо из тюрьмы.

Об этом сообщает Associated Press. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у Тарранта, обвиняемого в убийстве 51 человека, не должно было быть возможности отправить рукописное письмо из своей тюремной камеры.

Газета New Zealand Herald отмечает, что письмо, предположительно, могло стать ответом некоему Алану, который якобы проживает в России

В письме Таррент рассказывает, как провел в 2015 году месяц в российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург. По его мнению, Петербург — самый красивый город Европы, лучше чем Порту и Прага.

Также в рукописном письме, снимки которого опубликованы на 4chan, Таррент похвалил гостеприимство российских жителей, отметил их любовь к русским песням, в числе которых "Катюша", "Когда мы были на войне", а также песня рэпера Грязного Рамиреса под названием "Токсин".

Брентон рассказал, что хотел бы однажды снова посетить Россию, но ему жаль, что этого не выйдет. "Ладно, жизнь — это не про путешествия", — отмечает обвиненный в терроризме. Также Таррант упомянул некий "грядущий великий конфликт".

Трагический инцидент, в котором обвиняется заключенный, случился в марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча. В результате стрельбы, которую устроил Таррант, погибли 51 человек. Преступник снимал свое нападение на видео, а также вел прямую трансляцию в социальных сетях.