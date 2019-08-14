Первый парогенератор для турецкой АЭС собирают на "Атоммаше"

На "Атоммаше" начали комплектовать первый парогенератор для АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции. Это один из самых важных и технологически сложных этапов изготовления парогенератора. Одиннадцать тысяч элементов будет установлено специалистами волгодонского предприятия.

Как поясняет ГТРК "Дон-ТР", парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности и является частью реакторной установки. Диаметр парогенератора составляет больше четырех метров, длина — около 15 метров, а вес достигает 340 тонн. Отметим, что для работы одного энергоблока турецкой АЭС необходимо 4 парогенератора. Сегодня на разных стадиях изготовления на "Атоммаше" находятся еще три корпуса парогенераторов для АЭС "Аккую". На двух специалисты осуществляют установку и приварку коллекторов первого контура. Один аппарат на стадии подготовки к установке коллекторов.