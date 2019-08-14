Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

К границе с США переброшены два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Самолеты во время учений выполнили без дозаправок длительный 8-часовой перелет. Они преодолели 6 тысяч километров и приземлились на аэродроме самого восточного города России в Анадыре.

Переброска выполнена в ходе плановых летно-тактических учений под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Всего в учениях был задействовал десяток самолетов Ту-160, Ту-95 МС и самолетов-заправщиков Ил-78.