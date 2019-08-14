Московский концертный зал "Зарядье" открывает второй сезон. 7 и 8 сентября 2019 года, в День города, пройдут три концерта-открытия.

В программе трех концертов, приуроченных к открытию зала, – все симфонии П.И. Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Услышать цикл всех симфоний не в записи, а в концертном зале в течение двух дней – исключительная редкость.

Афиша второго сезона концертного зала "Зарядья" изобилует именами лучших российских и зарубежных исполнителей и коллективов.

25 сентября на сцене Большого зала румынское сопрано Адела Захария, обладательница Гран-при конкурса "Опералия Пласидо Доминго" (2017), вместе с оркестром "Камерата Зальцбург" (Австрия) представят программу из сочинений Моцарта.

Среди звезд второго сезона "Зарядья" также мальтийский тенор Джозеф Каллейя, знаменитый французский оркестр "Столетия" (Les Siècle) под управление Ксавье Рота, тенор Роландо Виллазон, Чешский симфонический оркестр под управлением Семена Бычкова и многое другое.

С момента открытия зал уделяет особое внимание музыке эпохи барокко. В новом сезоне запланированы концерты ансамбля Les Concerts de Nations под руководством Жорди Саваля; II Giardino Armonico с дирижером Джованни Антонини; коллектива Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса. Впервые в России прозвучат произведения музыки Монтеверди в исполнении легендарного британского дирижера, крупнейшего специалиста по барокко и аутентичному исполнительству сэра Джона Элиота Гардинера с хором Монтеверди.

Одно из ключевых событий второго концертного сезона – инаугурация органа, запланированная на 29 февраля 2020 года. К участию в первом концерте "короля инструментов" приглашены лучшие органисты мира. Орган Большого зала МКЗ "Зарядье" по количеству регистров (85) станет самым масштабным в Москве и одним из крупнейших в Европе. Архитектура инструмента, изготовленного вручную по технологиям лучших французских мастеров, идеально впишется в концепцию зала.