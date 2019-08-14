Зал "Зарядье" открывает второй сезон
Московский концертный зал "Зарядье" открывает второй сезон. 7 и 8 сентября 2019 года, в День города, пройдут три концерта-открытия.
В программе трех концертов, приуроченных к открытию зала, – все симфонии П.И. Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Услышать цикл всех симфоний не в записи, а в концертном зале в течение двух дней – исключительная редкость.
Афиша второго сезона концертного зала "Зарядья" изобилует именами лучших российских и зарубежных исполнителей и коллективов.
25 сентября на сцене Большого зала румынское сопрано Адела Захария, обладательница Гран-при конкурса "Опералия Пласидо Доминго" (2017), вместе с оркестром "Камерата Зальцбург" (Австрия) представят программу из сочинений Моцарта.
Среди звезд второго сезона "Зарядья" также мальтийский тенор Джозеф Каллейя, знаменитый французский оркестр "Столетия" (Les Siècle) под управление Ксавье Рота, тенор Роландо Виллазон, Чешский симфонический оркестр под управлением Семена Бычкова и многое другое.
С момента открытия зал уделяет особое внимание музыке эпохи барокко. В новом сезоне запланированы концерты ансамбля Les Concerts de Nations под руководством Жорди Саваля; II Giardino Armonico с дирижером Джованни Антонини; коллектива Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса. Впервые в России прозвучат произведения музыки Монтеверди в исполнении легендарного британского дирижера, крупнейшего специалиста по барокко и аутентичному исполнительству сэра Джона Элиота Гардинера с хором Монтеверди.
Одно из ключевых событий второго концертного сезона – инаугурация органа, запланированная на 29 февраля 2020 года. К участию в первом концерте "короля инструментов" приглашены лучшие органисты мира. Орган Большого зала МКЗ "Зарядье" по количеству регистров (85) станет самым масштабным в Москве и одним из крупнейших в Европе. Архитектура инструмента, изготовленного вручную по технологиям лучших французских мастеров, идеально впишется в концепцию зала.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
- Дети на полу: фото - постановочные
- Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет
- Жириновский: на 4-дневку надо переходить с сентября
- "Квартал 95" назначил штатного двойника Зеленскому
Самое читаемое
-
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- Эксперты рассказали, какую колбасу ни в коем случае нельзя есть
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Неожиданный шаг: Трамп снова испугался обвала рынков
- Group-IB: ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн руб ежемесячно
- Какой сюрприз готовит Драги перед уходом?
- Топ-10 привлекательных городов Китая
- Минфин готовится к турбулентности?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире
- В России начали продавать наследника Шишиги - новый Садко-Next (мы узнали цены)
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
- Юный мажор утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Какая часть яблока самая полезная? Ответ дают ученые
- Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Гонки на машине каршеринга: подростки воспользовались аккаунтом знакомого
- Гибель деревьев в Филевском парке: начата проверка
- Пенсионерка из Домодедова помогла задержать телефонного мошенника
- На Красной площади началась подготовка к фестивалю "Спасская башня"
- Столичных голубей предлагают посадить на диету
- Электронные подписи: пробел в законе закрыт
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео