Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам. Они связаны с модернизацией ТЭЦ, а также приобретением офиса.

Об этом рассказал адвокат экс-главы Киргизии Сергей Слесарев. По его словам, Атамбаев не стал подписывать уведомления.

Основой обвинений военной прокуратуры стали выводы депутатской комиссии, которые озвучили в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении бывшего киргизского лидера неприкосновенности, сообщает РИА Новости.

Авария на ТЭЦ Бишкека, которая является единственной в столице, произошла в январе 2018 года во время аномальных морозов. Теплоэлектроцентраль обеспечивала теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, школы, детские сады и больницы столицы Киргизии. После случившейся аварии разразился скандал, связанный с модернизацией ТЭЦ. Она была проведена на средства китайского кредита и ее стоимость составила 386 миллионов долларов. Тогда по обвинению в коррупции были взяты под стражу высокопоставленные чиновники, в числе которых бывший премьер Сапар Исаков, а также Жанторо Сатыбалдиев.

Что касается форума — это два многоэтажных здания, располагающиеся в столице Киргизии. В них располагается штаб Атамбаева. Ранее они были опечатаны решением суда. По версии следствия, бывший лидер страны мог приобрести их с нарушением ряда законов.

Представитель Генпрокуратуры во вторник, 13 августа, рассказал, что Алмазбеку Атамбаеву вручены уведомления, которые затрагивают особо тяжкие преступления: массовые беспорядки, покушение на убийство, убийство, захват заложников, а также применение в отношении представителя власти насилия.

Также начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаев готовил в Киргизии госпереворот.