Огонь охватил магазин автозапчастей на юго-западе Петербурга

Сильный пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Кировском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем здание на проспекте Народного Ополчения.

"Ух ты, жар прямо в машине!" — отметил проезжавший мимо водитель.

Площадь распространения огня спасатели пока не называют — ее мешает установить дым. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.