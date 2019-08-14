В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями

В Думе пояснили последние предложения по отказу от эксплуатации старых машин в России. Этот вопрос обсуждался с главой Думы Вячеславом Володиным. При этом позиция председателя Госдумы такова: замену устаревшего автотранспорта надо проводить не через запреты для частных автовладельцев, а через поощрение при замене старых машин на новые.

В России зарегистрировано почти 2,5 миллиона легковых автомобилей, произведенных еще в советский период, то есть до 1992 года. Должна быть создана система преференций, связанных с приобретением новых автомобилей при утилизации старых, отметил замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Обязательный запрет может вводиться только на общественный транспорт и транспорт, который перевозит детей или инвалидов, отмечается на сайте Госдумы.

"Наша задача – обеспечить поддержку тех, кто решит утилизировать старый автомобиль, поменяв его на новый", — разъяснил Исаев.

Направленные в министерства и ведомства рекомендации о вкладе автотранспорта в нацпроект "Экология" не являются законодательной инициативой, ранее пояснила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Они касаются только коммерческого транспорта, а не личного.

"Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу, — подчеркнула Коготина. — Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги".