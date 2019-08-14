Власти Москвы согласовали митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе д. 12 с количеством участников до 100 тысяч человек, до сведения организаторов <...> доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия)", — сказал Василий Олейник.

Глава департамента региональной безопасности отметил также, что указанные предложения позволяют органам исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий принять необходимые меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников.