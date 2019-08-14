Олег Кононов: "Спартак" основательно подготовился к ответной встрече с "Туном"

В четверг "Спартак" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном". Первая встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась победой москвичей с результатом 3:2.

Накануне встречи главный тренер "Спартак" Олег Кононов назвал второй матч с "Туном" очень важным. "Эта встреча определит, кто пройдет дальше. Команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть. Настрой у меня и у команды будет соответствующий. Чтобы победить, нам надо смотреть на себя, показать максимальную самоотдачу", — приводит слова Кононова РИА Новости.

Защитник "Спартака" Айртон заявил ТАСС, что его команду будет играть только на победу. " Лига Европы — важный для нас турнир. Хорошо, что мы выиграли в гостях. Дома будет чуть легче, ведь стены и болельщики помогают, но расслабляться нельзя. Будем выходить на поле, биться и играть исключительно на победу, не думая о результате предыдущего матча".

Тренер "Туна" Марк Шнайдер считает, что несмотря на домашний проигрыш, его команда способа пройти "Спартак". "Моя команда способна забить "Спартаку" два мяча и пройти дальше. Нам для этого надо немного удачи. Ждет сложная игра, глупо рассчитывать на что-то, кроме победы".