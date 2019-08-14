Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
14 августа 201918:08

Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

фото: unnyangel/Shutterstock.co

65-летний житель Китая попал в больницу с коллапсом легкого (пневмоторакса) после того, как исполнил в караоке подряд 10 песен.

Пел он громко, с настроением, брал высокие ноты, но вскоре ощутил боли в груди и сложности с дыханием.

Врач, который осматривал любителя караоке, подтвердил, что коллапс легкого был спровоцирован громким пением и высокими нотами, которые брал пациент.

О подобных случаях ранее известно не было, но в медицинской прессе недавно описывался случай, когда фанатка очень громко кричала на концерте любимой группы, а затем была госпитализирована с аналогичным диагнозом, пишут "Вести. Медицина".

Сейчас

18:14

В аэропорт Гонконга не будут пускать без билета

16:01

В России зафиксирована вторая за год дефляция

15:20

В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями

14:50

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

14:47

Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

14:24

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

14:06

Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями

В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями

2 часа назад
В аэропорт Гонконга не будут пускать без билета

В аэропорт Гонконга не будут пускать без билета

32 минуты назад
Сезонные овощи устроили вторую за год дефляцию

Сезонные овощи устроили вторую за год дефляцию

2 часа назад
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

4 часа назад
Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом

3 часа назад
Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

Бузова публично извинилась за "блокадницу" в эфире программы "60 минут"

3 часа назад
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин

Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин

1 час назад
Друг Джигарханяна прокомментировал слухи о госпитализации артиста

Друг Джигарханяна прокомментировал слухи о госпитализации артиста

3 часа назад
Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

Анна Казючиц: Грамматикова из семьи не уводила, но стала мачехой его сыну

4 часа назад
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы в Россию

5 часов назад
В омской тайге ищут 3-летнего мальчика, которого родители оставили в машине

В омской тайге ищут 3-летнего мальчика, которого родители оставили в машине

3 часа назад
Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

Истребитель, преследовавший самолет Шойгу, принадлежит ВВС Испании

3 часа назад
Суд Гонконга разрешил администрации аэропорта выдворять протестующих

Суд Гонконга разрешил администрации аэропорта выдворять протестующих

13 часов назад
Зал "Зарядье" открывает второй сезон

Зал "Зарядье" открывает второй сезон

4 часа назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
"Макбуки" могут запретить проносить в самолет

"Макбуки" могут запретить проносить в самолет

11 минут назад
Страшная тайна рождения русской американки

Страшная тайна рождения русской американки

33 минуты назад
Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

51 минута назад
Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека

Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека

1 час назад
Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз

Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз

1 час назад
Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их

1 час назад
Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Согласован митинг на проспекте Сахарова 25 августа

1 час назад
Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе

Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе

1 час назад
Уэйн Руни намерен побороть алкоголизм с помощью нанятого психолога

Уэйн Руни намерен побороть алкоголизм с помощью нанятого психолога

3 часа назад
Талисманы удачи и ритуальные фигурки: в Помпеях обнаружен "клад колдуньи"

Талисманы удачи и ритуальные фигурки: в Помпеях обнаружен "клад колдуньи"

3 часа назад
Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

Отрывок фильма "Последнее испытание", основанного на трагических событиях "Норд-Оста"

4 часа назад
Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

Самый кассовый мультфильм Disney перешел на второе место после нового "Короля Льва"

4 часа назад
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

4 часа назад
Рада опять спорит о русском: Рабинович попросил переводчика

Рада опять спорит о русском: Рабинович попросил переводчика

4 часа назад
Ещё моложе: у новорождённых планет обнаружилась соперница

Ещё моложе: у новорождённых планет обнаружилась соперница

5 часов назад
Дети на полу: организатор поездки утверждает, что фото - постановочные

Дети на полу: организатор поездки утверждает, что фото - постановочные

5 часов назад
Посол США сообщил, где будут размещены ракеты средней и меньшей дальности

Посол США сообщил, где будут размещены ракеты средней и меньшей дальности

5 часов назад
Бумажные осы превратили машину в огромное гнездо

Бумажные осы превратили машину в огромное гнездо

5 часов назад
Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

Доктор испытал на себе лечение редкой болезни

5 часов назад
Самарская набережная. Фотолента

Самарская набережная. Фотолента

6 часов назад
Подростки зарабатывали тысячи долларов на мемах, но в одночасье потеряли все

Подростки зарабатывали тысячи долларов на мемах, но в одночасье потеряли все

6 часов назад
Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

Люди встречаются, люди влюбляются: топ-10 регионов РФ по количеству браков

6 часов назад
Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет

Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет

6 часов назад
Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

Создано самое тонкое в мире оптическое устройство

7 часов назад
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

7 часов назад
Выходные в Москве: летняя погода, кратковременные дожди

Выходные в Москве: летняя погода, кратковременные дожди

7 часов назад
Пенсионер перерезал канаты промышленным альпинистам, из-за чего те едва не погибли

Пенсионер перерезал канаты промышленным альпинистам, из-за чего те едва не погибли

7 часов назад
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

8 часов назад
"Квартал 95" назначил штатного двойника Зеленскому

"Квартал 95" назначил штатного двойника Зеленскому

8 часов назад
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил тело умершего

8 часов назад
Вести.net: Google запустил возможность доступа к веб-сервисам по отпечатку пальца

Вести.net: Google запустил возможность доступа к веб-сервисам по отпечатку пальца

8 часов назад
Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за воду и тепло

8 часов назад
Российский альпинист сорвался насмерть с пика Победы

Российский альпинист сорвался насмерть с пика Победы

9 часов назад
Православные отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

Православные отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

9 часов назад
Стала известна судьба пропавшего российского борца с рабством

Стала известна судьба пропавшего российского борца с рабством

9 часов назад
Женщина на бронзовом ложе: уникальная находка греческих археологов

Женщина на бронзовом ложе: уникальная находка греческих археологов

9 часов назад
Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи

Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи

9 часов назад
Трамп, Клинтон, принц Эндрю и Спейси: кто числился в друзьях педофила Эпштейна

Трамп, Клинтон, принц Эндрю и Спейси: кто числился в друзьях педофила Эпштейна

9 часов назад