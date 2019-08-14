Пел громко, с настроением: у любителя караоке случился коллапс легкого

65-летний житель Китая попал в больницу с коллапсом легкого (пневмоторакса) после того, как исполнил в караоке подряд 10 песен.

Пел он громко, с настроением, брал высокие ноты, но вскоре ощутил боли в груди и сложности с дыханием.

Врач, который осматривал любителя караоке, подтвердил, что коллапс легкого был спровоцирован громким пением и высокими нотами, которые брал пациент.

О подобных случаях ранее известно не было, но в медицинской прессе недавно описывался случай, когда фанатка очень громко кричала на концерте любимой группы, а затем была госпитализирована с аналогичным диагнозом, пишут "Вести. Медицина".