Тема:
Криминал 1 час назад
Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека
Три уфимца поколотили мужчину, засунули его в багажник легковушки и катались на автомобиле, пока не были задержаны. Странной истории, как позже выяснили полицейские, предшествовали удивительные события.
Накануне похищения четверо жителей Уфы крепко выпили вместе. Наутро они обнаружили, что пропал 27-летний собутыльник, а также деньги с банковской карты самого старшего из них.
Решив, что их украл исчезнувший товарищ, компания отправилась на его поиски, однако нашла лишь его старшего брата. Не особо разбираясь, собутыльники крепко поколотили недоумевающего мужчину, бросили его в салон ВАЗ-2107, а после в багажник.
Очевидцы сообщили о преступлении в полицию. Сотрудники ДПС отыскали, а затем догнали и остановили подозрительный автомобиль. Похищенного мужчину освободили, а троицу нарушителей задержали.
Вскоре выяснилось, что пропавшие деньги перевела на другой счет супруга 34-летнего похитителя, решившего, что он обворован — женщина обиделась на своего мужа, вероятно, за пьянку, и сделала это, не поставив в известность владельца карты.
Исчезнувший собутыльник, вероятно, мог бы объяснить компании ищущих его мужчин, что он ни при чем, если бы те пришли к нему сразу в участок, куда он был доставлен после задержания за хищение четырех бутылок водки из уфимского магазина — 27-летний уфимец никуда и не думал пропадать, а просто искал способ опохмелиться.
Итогом попойки стало возбуждение двух уголовных дел. За похищение человека и за грабеж — водка была украдена на глазах у сотрудника магазина. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы, как минимум, на несколько лет.
Ранее по теме
-
Дочь 10 лет хранила тайну родителей, убивших бабушку. Но сдалась и сдала их1 час назад
-
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу8 часов назад
-
В Ставрополе дворник изрезал ножом своего бывшего начальника5 суток назад
-
Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье10 суток назад
-
До последнего сжимал нож: убийство сургутского полицейского попало на видео12 суток назад
-
Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления12 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
- В омской тайге ищут 3-летнего мальчика
- В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями
- Новые депутаты Рады поспорили из-за русского языка
- Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет
Самое читаемое
-
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- Эксперты рассказали, какую колбасу ни в коем случае нельзя есть
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Неожиданный шаг: Трамп снова испугался обвала рынков
- Group-IB: ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн руб ежемесячно
- Какой сюрприз готовит Драги перед уходом?
- Топ-10 привлекательных городов Китая
- Минфин готовится к турбулентности?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире
- Госдума уточнила, какие именно старые машины следует запретить, а какие - нет
- В России начали продавать наследника Шишиги - новый Садко-Next (мы узнали цены)
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Кофе может провоцировать мигрени
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Московскую многоэтажку атаковали полчища тараканов
- "Аэроэкспресс" дотянется до северных терминалов Шереметьева
- В одном из домов бывшего военного городка рухнула крыша
- Сокольническую линию метро закроют на неделю
- Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
На Луне могут быть живые животные
- Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи
- Учёные нашли простой способ улучшить сексуальное здоровье мужчин
- В Помпеях обнаружен "клад колдуньи"
- Создано самое тонкое в мире оптическое устройство
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео