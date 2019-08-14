Не того сунули в багажник: в Уфе задержали незадачливых похитителей человека

Три уфимца поколотили мужчину, засунули его в багажник легковушки и катались на автомобиле, пока не были задержаны. Странной истории, как позже выяснили полицейские, предшествовали удивительные события.

Накануне похищения четверо жителей Уфы крепко выпили вместе. Наутро они обнаружили, что пропал 27-летний собутыльник, а также деньги с банковской карты самого старшего из них.

Решив, что их украл исчезнувший товарищ, компания отправилась на его поиски, однако нашла лишь его старшего брата. Не особо разбираясь, собутыльники крепко поколотили недоумевающего мужчину, бросили его в салон ВАЗ-2107, а после в багажник.

Очевидцы сообщили о преступлении в полицию. Сотрудники ДПС отыскали, а затем догнали и остановили подозрительный автомобиль. Похищенного мужчину освободили, а троицу нарушителей задержали.

Вскоре выяснилось, что пропавшие деньги перевела на другой счет супруга 34-летнего похитителя, решившего, что он обворован — женщина обиделась на своего мужа, вероятно, за пьянку, и сделала это, не поставив в известность владельца карты.

Исчезнувший собутыльник, вероятно, мог бы объяснить компании ищущих его мужчин, что он ни при чем, если бы те пришли к нему сразу в участок, куда он был доставлен после задержания за хищение четырех бутылок водки из уфимского магазина — 27-летний уфимец никуда и не думал пропадать, а просто искал способ опохмелиться.

Итогом попойки стало возбуждение двух уголовных дел. За похищение человека и за грабеж — водка была украдена на глазах у сотрудника магазина. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы, как минимум, на несколько лет.