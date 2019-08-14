"Рубин" оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера. Официально главным тренером считается испанец Эдуардо Докампо.
Роман Шаронов фактический исполнял обязанности главного тренера, за что и был оштрафован на 200 тысяч. Его клуб выплатит штраф в 1 миллион за нарушение регламента. "За систематическое и фактическое выполнение обязанностей главного тренера Шароновым, не являющимся таковым, и действия футбольного клуба "Рубин", за систематическое представление Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера оштрафовать Шаронова на 200 тысяч рублей и ФК "Рубин" – на 1 миллион рублей", — прокомментировал ситуацию РИА Новости глава КДР Артур Григорьянц.
Грозненский "Ахмат" заплатит 150 тысяч за оскорбление главного судьи матча со "Спартаком" Алексея Сухого. Сотрудник пресс-службы клуба позволил себе выкрикнуть по громкой связи нелицеприятные выражения в адрес Сухого. Ранее клуб уволил виновного за нарушение трудовой дисциплины.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
- В омской тайге ищут 3-летнего мальчика
- В Госдуме разъяснили, что будет со старыми автомобилями
- Новые депутаты Рады поспорили из-за русского языка
- Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет
Самое читаемое
-
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- Эксперты рассказали, какую колбасу ни в коем случае нельзя есть
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Неожиданный шаг: Трамп снова испугался обвала рынков
- Group-IB: ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн руб ежемесячно
- Какой сюрприз готовит Драги перед уходом?
- Топ-10 привлекательных городов Китая
- Минфин готовится к турбулентности?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире
- Госдума уточнила, какие именно старые машины следует запретить, а какие - нет
- В России начали продавать наследника Шишиги - новый Садко-Next (мы узнали цены)
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Кофе может провоцировать мигрени
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Московскую многоэтажку атаковали полчища тараканов
- "Аэроэкспресс" дотянется до северных терминалов Шереметьева
- В одном из домов бывшего военного городка рухнула крыша
- Сокольническую линию метро закроют на неделю
- Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
На Луне могут быть живые животные
- Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи
- Учёные нашли простой способ улучшить сексуальное здоровье мужчин
- В Помпеях обнаружен "клад колдуньи"
- Создано самое тонкое в мире оптическое устройство
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео