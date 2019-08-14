"Рубин" оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера. Официально главным тренером считается испанец Эдуардо Докампо.

Роман Шаронов фактический исполнял обязанности главного тренера, за что и был оштрафован на 200 тысяч. Его клуб выплатит штраф в 1 миллион за нарушение регламента. "За систематическое и фактическое выполнение обязанностей главного тренера Шароновым, не являющимся таковым, и действия футбольного клуба "Рубин", за систематическое представление Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера оштрафовать Шаронова на 200 тысяч рублей и ФК "Рубин" – на 1 миллион рублей", — прокомментировал ситуацию РИА Новости глава КДР Артур Григорьянц.

Грозненский "Ахмат" заплатит 150 тысяч за оскорбление главного судьи матча со "Спартаком" Алексея Сухого. Сотрудник пресс-службы клуба позволил себе выкрикнуть по громкой связи нелицеприятные выражения в адрес Сухого. Ранее клуб уволил виновного за нарушение трудовой дисциплины.