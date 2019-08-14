Стартует видеоконкурс "Снимай науку!"
Телеканал "Наука" запустил третий сезон видеоконкурса "Снимай науку!". Участникам предстоит посоревноваться между собой в четырех номинациях: "Эксперимент", "Научпоп", "Открытие" и "Дети о науке".
Конкурс, организованный телеканалом "Наука" и Всероссийским фестивалем NAUKA 0+, ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 30 сентября. Подать заявку на участие можно по ссылке.
"Конкурс "Снимай науку!" дает шанс заявить о себе людям, которые, как и мы, считают, что наука может и должна быть яркой и зрелищной. Это самый масштабный и массовый в нашей стране проект по вовлечению в популяризацию научного знания. Мы предъявляем минимальные требования к видео: хронометраж от 1 до 5 минут и HD качество, чтобы каждый мог поделиться своими идеями, как сделать науку интересной", — говорит генеральный директор канала "Наука" Григорий Ковбасюк.
Ежегодно один из победителей конкурса "Снимай науку!" получает шанс стать автором телеканала "Наука". Видеоблогер из Екатеринбурга Александр Иванов, ставший лауреатом первого сезона, теперь обучает химии не только своих подписчиков, но и зрителей канала в телепроекте "Химия".
"Когда я учился в школе, мне очень нравились научные фильмы. Но меня огорчало, что они черно-белые. А химия интересна как раз своими яркими и красочными реакциями. Мне очень хотелось увидеть и проделать все эти опыты, а затем показать всем остальным школьникам. И вот в 2017 году я участвую в конкурсе "Снимай науку!", побеждаю и теперь, став телевизионным ведущим, воплощаю свою детскую мечту в жизнь. Наука должна быть наглядной!", — уверен Александр Иванов, ведущий телеканала "Наука".
По итогам конкурса будут определены победители в трех номинациях: "Эксперимент", "Научпоп", "Открытие". Кроме того, для зрителей до 14 лет в этом году отдельная номинация – "Дети о науке".
С 1 октября по 7 октября пройдет подведение итогов конкурса, а 13 октября состоится церемония награждения в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки 0+.
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