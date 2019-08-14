Кого может коснуться запрет на старые автомобили
Идея запретить старые автомобили касается только коммерческого транспорта. Об этом заявила автор инициативы, депутат Госдумы Альфия Когогина. Предложение она направила в ряд ведомств, в том числе и в Минтранс. При этом, с какого возраста машину считать старой — не уточняется. А более половины всех используемых в России автомобилей — старше 10 лет.
Дальнобойщики одни из первых стали обсуждать эту новость. Ведь теперь могут остаться без работы, если личный старый грузовик вдруг окажется вне закона.
Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить использование в России автомобилей, достигших "предельных сроков эксплуатации". Иначе говоря, тех, которые указывает завод изготовитель.
Инициативу поддержали российские производители.
"Заинтересованы в том, чтобы в России эксплуатировались более новые и экологичные автомобили. При этом жестких мер по ограничению мы предлагаем не принимать. Считаем, что должны быть меры на стимулирование обновления автопарка ", — заявил Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы ПАО "КамАЗ".
Пока представители завода поддерживают идею предельного возраста пока что для грузовиков, водители-видеоблогеры делятся тюнинг-работой. Старый убитый КамАЗ после автомастерской, как новый.
И такие примеры не только с большегрузами, но и легковыми автомобилями. Была старой — стала лучше новой.
"Автомобиль с 1994 года стоял, так сказать, на хранении, потом нам его передал", — рассказал мужчина.
Вологодский частный музей ретро-автомобилей под открытым небом. Что будет с такими музеями в случае предельного возраста и повышения налогов на старенькие авто? Вопросов пока больше, чем ответов.
"Один автомобиль может в такси использоваться 24 часа в сутки, а другой используется в год на 2-3 тысячи километров. Понимаете, это разница огромная", — рассказал Сергей Канаев, глава Федерации автовладельцев России.
При этом сторонники закона уверяют, что пассажирский транспорт и грузовой давно нуждались в ограничениях. Многочисленные ДТП из-за списанных грузовиков и автобусов, которым лишь латали дыры, а они продолжали выходить в рейс.
"Использование подвижного состава, которому 50-60 лет, наверное, это неправильно. Есть мнение, что неважно, сколько лет транспортному средству, главное, чтобы машина была технически исправна. На мой взгляд, это немного неправильно, необходимо использовать современные транспортные средства", — подчеркнул Марат Аманлиев, автоюрист.
Эксперты просят учитывать мировой опыт. Например, в большинстве стран Европы или США регулярными перевозками грузов или пассажиров машины с завершённым сроком эксплуатации не могут быть на ходу. При этом совершенно разные меры поддержки водителей.
В случае если инициатива станет реальность, то затронет она не столько жителей крупных мегаполисов или столицы, где найти старенькие авто сложно, а маленьких сел. Где проблема купить новое авто не только из-за цены. А в большинстве сел нет дорог.
Инициатива депутатов Госдумы дошла даже до отдаленного села Хандыга. Это почти полтысячи километров от Якутска. Автодилеров здесь нет, гнать новое авто сюда очень дорого. Потому местные жители очень берегут машины от повреждений. Причем чаще всего, это купленные еще на Дальнем Востоке старые японские авто.
"1994 года. В декабре будет 20 лет как у меня. Вот езжу", — говорит пожилой мужчина.
"И она нас устраивает, мы на ней ездим. Другой купить не можем, мы пенсионеры", — дополняет его рассказ жена.
Даже в самой Госдуме депутаты еще не договорились между собой. Идет ожесточенный спор по поводу этой инициативы, которая даже не стала законопроектом. Это значит, что переживать водителям пока точно не стоит.
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