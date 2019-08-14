Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один

Хабаровску угрожает очередная, уже четвертая, волна паводка. Уровень воды в Амуре снова повышается из-за проливных дождей. В зоне затопления могут оказаться более сорока населенных пунктов, в том числе и столица региона. Экстренные службы подготовились: в Хабаровске построили дамбу, которая должна защитить город.

Лавочки — часть прогулочной зоны на первом уровне набережной в Хабаровске. Сейчас этот уровень уже затоплен: вода поднялась до отметки 562 сантиметра. Это при том, что неблагоприятный уровень в этом районе — 450.

В городе – готовность номер один.

Каждый день вода поднимается на несколько сантиметров. По прогнозам, уровень в этом году может превысить отметку 680, но Хабаровск должен выдержать его без потерь.

Из событий 2013 года, когда здесь было крупное наводнение и руководство города и МЧС России сделали выводы, на этот раз к приходу воды начали готовиться заранее на всех опасных точках.

Глава МЧС Евгений Зиничев показывает встроенную дамбу. Министр говорит, что много финансовых и физических усилий потребовалось для того, чтобы ее достроить, и надеется, что она позволит выдержать приход большой воды.

Продуманы, по его словам, и мероприятия по эвакуации с островов дачников – чтобы они и сами могли уехать, и спасти урожай.

Один из опасных районов — остров Большой Уссурийский. Все, кто там проживал в 2013-м, получили новое жилье, но некоторые используют участки в качестве дачных. Сейчас на острове находятся 65 человек.

А вот тем городским кварталам, которые были затоплены в 2013 году, сейчас ничего не угрожает — новая дамба должна выдержать повышение уровня воды до семи метров.

Сейчас самый низкий участок на дамбе в Индустриальном районе Хабаровска, но его сейчас наращивают, чтобы он так же, как и основное сооружение, был высотой в 7 метров.

Со временем тут будет открывающийся шлюз, но сейчас именно в связи с возможной ЧС отсюда откачивают воду, чтобы избежать всех возможных последствий.

Благодаря таким работам подтопления можно будет избежать и в случае прихода волны (ее удержит дамба), и в случае большого количества осадков, которые может принести тайфун "Кроса", за передвижением которого сейчас внимательно следят и в Гидрометцентре, и в МЧС.

В Китае он уже вызвал масштабное наводнение и теперь движется к нам. 16-17 августа тайфун должен достигнуть юга Татарского пролива. Тогда под ударом окажется Хабаровск, а следом и Комсомольск-на-Амуре.