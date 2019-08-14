Тема:
Паводок 57 минут назад
Четвертая волна паводка: в Хабаровске - готовность номер один
Хабаровску угрожает очередная, уже четвертая, волна паводка. Уровень воды в Амуре снова повышается из-за проливных дождей. В зоне затопления могут оказаться более сорока населенных пунктов, в том числе и столица региона. Экстренные службы подготовились: в Хабаровске построили дамбу, которая должна защитить город.
Лавочки — часть прогулочной зоны на первом уровне набережной в Хабаровске. Сейчас этот уровень уже затоплен: вода поднялась до отметки 562 сантиметра. Это при том, что неблагоприятный уровень в этом районе — 450.
В городе – готовность номер один.
Каждый день вода поднимается на несколько сантиметров. По прогнозам, уровень в этом году может превысить отметку 680, но Хабаровск должен выдержать его без потерь.
Из событий 2013 года, когда здесь было крупное наводнение и руководство города и МЧС России сделали выводы, на этот раз к приходу воды начали готовиться заранее на всех опасных точках.
Глава МЧС Евгений Зиничев показывает встроенную дамбу. Министр говорит, что много финансовых и физических усилий потребовалось для того, чтобы ее достроить, и надеется, что она позволит выдержать приход большой воды.
Продуманы, по его словам, и мероприятия по эвакуации с островов дачников – чтобы они и сами могли уехать, и спасти урожай.
Один из опасных районов — остров Большой Уссурийский. Все, кто там проживал в 2013-м, получили новое жилье, но некоторые используют участки в качестве дачных. Сейчас на острове находятся 65 человек.
А вот тем городским кварталам, которые были затоплены в 2013 году, сейчас ничего не угрожает — новая дамба должна выдержать повышение уровня воды до семи метров.
Сейчас самый низкий участок на дамбе в Индустриальном районе Хабаровска, но его сейчас наращивают, чтобы он так же, как и основное сооружение, был высотой в 7 метров.
Со временем тут будет открывающийся шлюз, но сейчас именно в связи с возможной ЧС отсюда откачивают воду, чтобы избежать всех возможных последствий.
Благодаря таким работам подтопления можно будет избежать и в случае прихода волны (ее удержит дамба), и в случае большого количества осадков, которые может принести тайфун "Кроса", за передвижением которого сейчас внимательно следят и в Гидрометцентре, и в МЧС.
В Китае он уже вызвал масштабное наводнение и теперь движется к нам. 16-17 августа тайфун должен достигнуть юга Татарского пролива. Тогда под ударом окажется Хабаровск, а следом и Комсомольск-на-Амуре.
Ранее по теме
-
К Хабаровску приблизился гребень паводка18 часов назад
-
Дальний Восток: уровень воды может повыситься1 сутки назад
-
Страшный тайфун в Китае: десятки погибших и неизвестное число пропавших1 сутки назад
-
Иркутские школьники уехали из антисанитарной "Лесной сказки"2 суток назад
-
Штормовое предупреждение: супертайфун "Лекима" из Китая пришел в Приморье2 суток назад
-
Вода прибывает: угроза Хабаровску все серьезнее2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
- В омской тайге ищут 3-летнего мальчика
- Кого может коснуться запрет на старые автомобили
- Новые депутаты Рады поспорили из-за русского языка
- Без камня и уксуса: как определить хорошее вино на вкус и цвет
Самое читаемое
-
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- Эксперты рассказали, какую колбасу ни в коем случае нельзя есть
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Неожиданный шаг: Трамп снова испугался обвала рынков
- Group-IB: ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн руб ежемесячно
- Какой сюрприз готовит Драги перед уходом?
- Топ-10 привлекательных городов Китая
- Минфин готовится к турбулентности?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире
- Госдума уточнила, какие именно старые машины следует запретить, а какие - нет
- В России начали продавать наследника Шишиги - новый Садко-Next (мы узнали цены)
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Кофе может провоцировать мигрени
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Московскую многоэтажку атаковали полчища тараканов
- "Аэроэкспресс" дотянется до северных терминалов Шереметьева
- В одном из домов бывшего военного городка рухнула крыша
- Сокольническую линию метро закроют на неделю
- Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
На Луне могут быть живые животные
- Уникальный состав грудного молока помогает младенцам отличать день от ночи
- Учёные нашли простой способ улучшить сексуальное здоровье мужчин
- В Помпеях обнаружен "клад колдуньи"
- Создано самое тонкое в мире оптическое устройство
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео