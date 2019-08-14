Путин поцеловал руку маленькой балерине, а она пригласила его на первое выступление

Президент России Владимир Путин 13 августа побывал на открытии Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Среди древних руин была смонтирована уникальная сцена, на которой зрителям представили сюиту из легендарного "Спартака". Исполнители — звезды мирового балета, в том числе Сергей Полунин, с которым президент в тот же вечер встретился уже как с руководителем хореографической академии. Она войдет в создаваемый в Севастополе культурно-образовательный комплекс и примет учащихся уже в сентябре.

С учащимися Владимир Путин тоже пообщался. Дети сфотографировались с президентом и попросили у него автографы. А на прощание Путин поцеловал руку юной балерине. Поначалу она немного растерялась, но все же успела пригласить главу государства на свое первое выступление.