"Фейсбук" признался в прослушке пользователей
Фейсбук" вновь попался на шпионаже за своими пользователями. На этот раз выяснилось, что компания занималась прослушкой голосовых сообщений через мессенджер. Причем, расшифровку посланий, зачастую личных и местами очень пикантных, осуществляли сторонние подрядчики, которых было несколько сотен.
Подвела неразборчивость. Подрядчик, которого наняли для расшифровки голосовых сообщений пользователей (то есть для прослушки), оказался слишком совестливым, чтобы молчать.
Аналитик компании Bloomberg Сара Фрайер разъясняет, как организована схема, но отмечает: "Непонятно, зачем они это делают, у подрядчика нет таких сведений".
"Однако "Фейсбук" подтвердил эти сенсационные данные: да, они действительно это делают", — говорит Фрайер.
"Разговор может быть записан". Пользователей предупреждают, но никто не говорит, что еще кому-то третьему, а может, и четвертому-пятому будет доступна беседа.
Рядовые специалисты, которым заказывали прослушку, — такие же пользователи соцсетей. И чтобы они не запаниковали, по внутренним документам для сотен подрядчиков это был не "Фейсбук", а некий клиент "Призма".
Когда о темных делах "Фейсбука" стало известно, акции компании тут же упали. Правда, всего на полтора процента. Рынок огорчился, но удивлен не был. Это уже не новость, что соцсеть шпионит за теми, кто в ее сети попадает.
Данные на 87 миллионов человек собрал "Фейсбук" накануне американской президентской гонки 2016 года. Кому симпатизируют, каких взглядов придерживаются, как комментируют происходящее.
По договоренности с соцсетью британская Cambridge Analytica узнала многое о политических предпочтениях американцев. Основатель "Фейсбука" был даже допрошен Конгрессом.
В частности, один из конгрессменов спрашивал о загадочных случаях, когда люди между собой устно обсуждают какую-то тему, а потом заходят в "Фейсбук" и видят рекламу, относящуюся к этой теме.
В духе времени Цукерберг тогда попытался переложить вину на мифических русских хакеров. Не сработало.
Пять миллиардов долларов заплатил "Фейсбук" Федеральной торговой комиссии за нарушение приватности пользователей. Соцсеть клялась не повторять ошибок в будущем.
Однако, как отмечает руководитель департамента системных решений компания Group-IB Антон Фишман Антон, обещать — не значит сделать.
"Фейсбук" опять поймали "за руку", и журналисты утверждают, что программа, которая помогала следить за пользователями, совсем новая — ее запустили лишь несколько недель назад.
Предприниматель, профессор маркетинга в бизнес-школе Стерна при университете Нью-Йорка Скотт Гэллоуэй, говорит, что Марк Цукерберг пытается закрепить невидимую связь между "Инстаграмом", "Вотсапом" и "Фейсбуком", чтобы иметь единую базу данных на 2,7 миллиарда человек.
"Я считаю, что Марк Цукерберг — самый опасный человек на Земле. Один человек держит в руках информацию о 2.7 миллиардах человек, и это ужасает, вне зависимости от его мотивов", — говорит Гэллоуэй.
"Фейсбук", оправдывается: скандальной программой буквально накануне перестали пользоваться, да и записи разговоров были нужны, чтобы инженеры могли улучшить работу искусственного интеллекта.
Но поверят ли пользователи, которых соцсеть уже столько раз обманывала?
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