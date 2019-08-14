Порвали стереотипы: хип-хоперы из России взяли золото на чемпионате мира в США

Танцоры из Санкт-Петербурга впервые в истории выиграли золото на чемпионате мира по хип-хопу в США, обойдя даже родоначальников танца — американцев — на их же территории. Всего в финал прошли около четырех тысяч участников из 52 стран. Наша команда совершила невероятное, соединив то, что, казалось бы, невозможно, и исполнила хип-хоп под музыку Вивальди.

Здесь уже все решено. Лучшие в мире в хип-хопе — русские. Но еще минуту назад они входили на пьедестал, как будто не веря: неужели такое может быть?

На фото видно — и плакали, и смеялись. Все восемь из коллектива Banda ILL — и взрослые, и 15-летние девчонки.

Теперь весь кировский базар радуется за Элину — хип-хопера, победителя, внучку Елены Михайловны. Все подруги бабушки в курсе остромодных течений молодежной культуры.

Мама второй юной спортсменки – Лады Полуночевой Ирина с утра листает фото прямо на рабочем месте. Показывает снимки, на которых она — совсем малышка, вот — в шесть лет, когда пришла заниматься танцами, а вот и последние фото из Америки.

Ирина рассказывает, что дочь очень много занималась: из школы приходила — сразу на занятия.

В зале юные хип-хоперы, ставшие лучшими в мире, занимались каждый день по шесть часов. И это, конечно, принесло результат.

Тренер "Банды" Артемий Манукян вернулся раньше. В опустевших на время каникул стенах школы голоса звучат непривычно гулко. Время осмыслить то, что произошло.

Артемий и поставил этот танец. Невиданное до сих пор: хип-хоп под музыку Вивальди.

За пару минут композиции русские ребята показали и локинг, и ваакинг, и папинг — все три необходимых на чемпионате направления.

Современный хип-хоп вырос из хип-хопа 1970-х, когда студент Дон Кембел на конкурсе вдруг, неожиданно для самого себя, станцевал что-то совершенно необычное. Потом так затанцевали Jackson 5, и хип-хоп прочно вошел в американскую культуру.

Чемпионат по хип-хопу в Аризоне. Казалось бы, понятно, кто победит. Но петербуржцы порвали стереотипы.

К этой победе школа шла 13 лет. Если сильно постараться, даже порождение американской культуры становится вполне себе русским: хип-хоп идеально приживается в культурной столице.

Сейчас трое чемпионов отдыхают, пятеро — на пути домой. Пересадка в Хельсинки — их золотые медали победителей сверкают в скандинавских интерьерах аэропорта.

Цель была одна — взять золото на чемпионате мира. И она достигнута.