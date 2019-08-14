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Ситуация на Украине 41 минута назад
Пока Зеленский пытается уволить Кличко, в Раде снова спорят о русском
У президента Украины Владимира Зеленского так и не вышло уволить Виталия Кличко с должности главы киевской горадминистрации. Правительство просто отказалось рассматривать вопрос, объяснив, что ему и самому работать осталось недолго. А депутаты будущей Рады, которым и предстоит утверждать новый кабинет, сегодня пытались подготовиться к первой сессии. Правда, в лучших традициях прежнего парламента процедурные вопросы опять возобладали над вопросами по существу.
Это совет новоизбранных депутатов Украины, который по регламенту должен быть согласительным.
"Я, конечно, сочувствую, но мы еще не Верховная рада", — говорит депутат Вадим Рабинович. "Мы просим вас на украинском государственном языке выступать", — обращается к нему Ирина Геращенко, избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность". "В законах об этом не сказано. В законе, который принят о мове, о депутатах нет ни одного слова", — указывает Рабинович. "Здесь только на украинском! А там идите в туалет, и говорите как хотите", — отвечает Геращенко.
Любопытно, что никто из собравшихся формально еще не является депутатом нового созыва. Впрочем, представителя партии Петра Порошенко это не остановило предложить тех, кто говорит по-русски, вообще лишать слова. "Мы предлагаем "Европейской солидарности", когда нарушается закон о регламенте Верховный рады — выключать микрофон", — предложила Ирина Геращенко.
И кабинет будущих депутатов — не единственное место, где новый закон о языке в очередной раз делит украинцев на своих и чужих. Эпизод в одном из кафе. Человек возмущается, что его не обслуживают на украинском языке.
- Державной мовой не хотите меня обслуживать ?
- Нет, потому что я не обязана этого делать.
- Вот такие противники!
Закон о языке стал фактически последним, который успел провести Петр Порошенко до окончания президентского срока и до начала судебных разбирательств. Слова сына бывшего президента, который на днях должен был поддерживать отца перед зданием бюро расследований, кажется, произвели обратный эффект.
"Я думаю, отцу будет приятно", — сказал на русском Михаил Порошенко. На вопрос не будет ли его ругать папа за то, что он говорит по-русски, он ответил:
"Ну, конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски, да. Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски".
Другая группа активистов сегодня собралась у здания кабинета министров Украины. Они требовали отставки Виталия Кличко с должности мэра Киева. Однако кабинет министров этот вопрос рассматривать отказался. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук написал в "Фейсбук": "Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет". И это при том, что вопрос об отставке Кличко требовал рассмотреть лично президент Зеленский.
Первые шутки о новом президенте начали представлять в студии "Квартал 95", выходцем которого является сам Зеленский. Вспоминали массовое увольнение чиновников, постоянное присутствие главы офиса президента Андрея Богдана. В офисе Зеленского при этом пояснили, что от планов отставки Кличко не отказываются и вернутся к этому вопросу осенью.
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