Жильцы московской коммуналки считают, что подверглись рейдерскому захвату

Рейдерский захват в коммунальной квартире. Жильцам дома на Кремлевской набережной неизвестные молотком выломали дверь, объясняя, что защищают таким образом интересы собственника одной из комнат. В 90-е он участвовал в расселении коммуналок в этом доме, организуя на их месте хостелы, а теперь уверяет, что ему самому негде жить.

Утром семья Лаишевских проснулась от сильного грохота. Двое неизвестных ломали дверь в их коммунальную квартиру. Крепкая конструкция дореволюционного времени поддалась не сразу.

"Они угрожали, что мы вас выкинем отсюда, будете ночевать на улице", — рассказала женщина.

Прибывшим по вызову полицейским человек с молотком назвался представителем собственника одной из комнат. Но никаких документов, подтверждающих это, показать не смог: "Я вам привезу сейчас собственника через 20 минут".

Спустя какое-то время перед домом на Кремлевской набережной действительно появились сразу несколько человек со свидетельствами о праве собственности в руках. Впрочем, обсуждать какие-либо детали не захотели, а документы показали лишь издали.

"Человек, который не собственник, не пускает троих собственников в квартиру!" – возмущается женщина.

Взламывавший двери, в присутствии полиции почему-то перестал называть себя представителем собственника, а затем заявил, что и двери он не ломал., хотя видео камер наблюдения говорит об обратном: "Вот молодой человек ломал! – Представьте, пожалуйста, факт того, что я ломал!"

В конце концов перед нами остался лишь один претендент на недвижимость. Олег Косован объяснил, что вселение в комнату с видом на Кремль не прихоть, а жизненная необходимость: "Я снимаю в аренду квартиру, где жить, потому что я бывшей жене оставил квартиру. У меня машина куплена в кредит".

Приметная машина и фамилия ее владельца хорошо знакомы многим жителям дома. Здание 1913 года постройки начали расселять еще в советские времена. В девяностых и нулевых этим активно занимались коммерсанты. В бывших коммуналках один за другим открывались хостелы и прочие сомнительные заведения.

"Косован участвовал каким-то образом в компании, которая занималась расселением", — рассказал Павел Блохин.

"Косован в свое время расселял наши коммуналки вместе с Полонским. Шесть квартир недорасселенных, в том числе и наша. Косован имеет отношение к хостелам", — говорит Алла Лаишевская.

Судя по документам Косован действительно купил одну из комнат в коммунальной квартире. Причем еще семь лет назад. Но до сих пор туда не вселялся. Все это время квадратные метры по словам соседей пустовали. Да и невозможно себе представить владельца дорогого электрокара в обшарпанной коммуналке.

"При купле-продаже оформляется акт приемки помещений. И у них должны были оставаться ключи, у этих собственников. — Вы замки не меняли? — Мы не меняли замки. Почему они стали ломиться в дверь, пугать всю мою семью? У меня муж инвалид, у меня отец инвалид", — рассказала Лаишевская.

Компания, взломавшая дверь квартиры в конце концов удалилась. А Лаишевские написали заявление в полицию, в котором просят наказать неизвестных за порчу имущества, угрозы и самоуправство.