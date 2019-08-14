Александрова проиграла Халеп на турнире в Цинциннати

В американском Цинциннати продолжается турнира ВТА серии "Мастерс". Екатерина Александрова не смога пробиться в третий круг соревнований, уступив румынке Симоне Халеп.

Екатерина выиграла у чемпионки Уимблдона первую партию 6:3, но уступила во втором, а потом и третьем сетах 5:7, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Соперница Халеп определится в матче между американкой Мэдисон Киз и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Вышла в третий круг украинская теннисистка Элина Свитолина, обыгравшая бельгийку Элизе Мертенс – 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Белоруска Арина Соболенко за 1 час 36 минут обыграла китаянку Чжей Сайсай 6:4, 6:3.